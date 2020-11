Preisgeld vom SG fließt in den Aalbäumle-Turm

Aalen gehört zu den Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2020“. Die Auszeichnung wurde für den neuen Fachklassentrakt am Schubart-Gymnasium (SG) als Null-Energie-Gebäude vergeben. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Kooperationspartner sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Gewinn ist mit 25 000 Euro Preisgeld dotiert, das in weitere Vorhaben zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel zu investieren ist. Oberbürgermeister Thilo Rentschler freute sich sehr über die Auszeichnung und kündigte an, wie das Preisgeld genutzt werden soll: „Wir werden das Preisgeld zum Einbau einer autarken Energieversorgungsanlage für unser Aalener Wahrzeichen, den Aalbäumle-Aussichtsturm, verwenden“, sagte Rentschler bei der Präsentation des Erfolgs im Fachklassentrakt. Zum Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ waren in diesem Jahr 176 Beiträge in vier Kategorien eingereicht worden. Aalen hatte sich mit dem SG-Gebäude in der Kategorie „Ressourcen- und Energieeffizienz in der Kommune“ beworben. In dieser Kategorie gab es 44 Bewerbungen, aus denen drei Gewinnerprojekte ausgewählt wurden.