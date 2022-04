Preise für die eifrigsten Müllsammler

Unter den Teilnehmenden der diesjährigen Flurputzete sind wieder Preise verlost worden. Die Verleihung der Preise fand auf der Dachterrasse des Aalener Rathauses statt. Rund 3800 Personen hatten in diesem Jahr an der Flurputzete im Stadtgebiet von Aalen teilgenommen. Dabei wurden 80 Kubikmeter Müll gesammelt. Es beteiligten sich Schülerinnen und Schüler aus 17 Schulen, Kinder und Erzieherinnen und Erzieher aus 24 Kindergärten, Mitglieder aus 52 Gruppen und Vereinen sowie weitere Personen, die sich nach dem Aufruf gemeldet hatten. Oberbürgermeister Frederick Brütting dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und überreichte den Gewinnerinnen und Gewinnern die wohlverdienten Geldpreise. Gewonnen haben in der Kategorie Vereine und Gruppen die Fachsenfelder Schlosshexen, die Wohngemeinschaft Grauleshof 2 der Stiftung Haus Lindenhof sowie die Ortsgruppe Dewangen des Schwäbischen Albvereins; in der Kategorie Schulen die Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld und die Konrad-Biesalski-Schule Wört, die Kocherburgschule Unterkochen sowie die Langertschule Aalen. In der Kategorie Kindertagesstätten/Kindergärten wurde je eine Vorstellung des Zauberers Zabuki verschenkt an die katholische Kita Sankt Vinzenz, den Naturkindergarten Aufwind sowie die städtische Kita Albstift.