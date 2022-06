Preise für die Blütenpracht

Der Blumenschmuckwettbewerb 2022 der Stadt Aalen steht unter dem Sondernthema „Mein Vorgarten – ein Insektenparadies“. Ab dem 18. Juli werden die Mitglieder der Jury dabei unterwegs sein, die dabei auch in den klassischen Kategorien die Preisträgerinnen und -träger ermitteln werden.

Liebevoll gestaltete Balkone, Vorgärten und Hauseingänge sowie Häuserfronten tragen wesentlich zur Verschönerung des Stadtbildes bei. Für Bienen und Insekten ist die sommerliche Blütenpracht eine besondere Freude. Denn die naturnahe Gestaltung fördert die Artenvielfalt kann ein wenig den Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken.

Alle Aalener Bürgerinnen und Bürger sind einladen, am Blumenschmuckwettbewerb 2022 teilzunehmen. Bewertet werden die klassischen Kategorien, welche von der Straße aus begutachtet werden können: Balkon, Häuserfront und Vorgarten/Hauseingang. Der Wettbewerb beinhaltet in diesem Jahr wieder ein Sonderthema: „Mein Vorgarten – ein Insektenparadies“. Wer einen insektenfreundlichen, naturnahen Vorgarten hegt und pflegt, kann diesen unter dem Sonderthema anmelden.

Für die Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb ist es notwendig, bis zum 4. Juli die vollständig ausgefüllte Anmeldekarte abzugeben. Dies ist möglich in den einzelnen Rathäusern in den Ortschaften, im Rathaus Aalen oder per Post an das Amt für Kultur und Tourismus, Marktplatz 30, 73430 Aalen. Auf der Anmeldekarte muss die Kategorie für die Bewertung vermerkt sein, wobei eine Teilnahme in bis zu zwei Kategorien möglich ist. Der Vorgarten kann nur einmal bewertet werden (Sonderthema oder reguläre Bewertung unter Vorgarten/Hauseingang). Ausgenommen von der Teilnahme sind Gärtnereibetriebe und Blumenfachgeschäfte. Die Teilnahme ist kostenfrei und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Blumenschmuck bewertet werden konnte, erhalten eine Urkunde sowie Preise. Unverändert werden wieder aus den ersten Preisen aller Ortschaften in den jeweiligen Kategorien drei Gesamtsiegerinnen und -sieger ausgelost, welche sich über einen Gutschein eines Gartenfachmarktes im Wert von 100 Euro freuen dürfen.

Die Besichtigung und Bewertung der angemeldeten Balkone, Vorgärten und Hauseingänge sowie Häuserfronten findet ab dem 18. Juli statt.