Prüfungsbedarf für Radwegesituation an der Heimatsmühle

Sehr ausführlich hat sich der Hofener Ortschaftsrat mit dem städtischen Radverkehrsnetz beschäftigt. Das umfasst etwa 400 Kilometer (das städtische Straßennetz ist 380 Kilometer lang) und ist für Stefan Pommerenke (Tiefbauamt) damit „ganz ordentlich“. Damit könne sich Aalen durchaus „sehen lassen“, auch im Vergleich zu den Nachbarstädten und obwohl die Große Kreisstadt eine Flächenstadt ist. Für Ortsvorsteher Patriz Ilg gilt es aber, auf Hofener Gemarkung noch einige „Hausaufgaben zu machen“. Besonders die Radwegesituation im Bereich der Heimatsmühle/Mühlweg und an der L 1029 beim Kellerhaus nahm er in den Fokus.

Zum Hintergrund: Lange Jahre hatten die Hofener für einen Fuß- beziehungsweise Radweg zwischen dem Friedhof und der Heimatsmühle und für eine Sanierung dieser Gemeindeverbindungsstraße gekämpft. 2017 wurde der „neue“ Mühlweg eröffnet. Der Gehweg darf auch von Radfahrern benutzt werden. Bei der Heimatsmühle wurde eine Querungshilfe gebaut. Das Problem: Bei der Heimatsmühle ist für Radfahrer eigentlich Schluss. Um auf den Kocher-Jagst-Radweg nach Hüttlingen zu kommen, müssten sie eigentlich links abbiegen und „zurück“ nach Wasseralfingen fahren. Denn es gibt bei der Heimatsmühle keinen Weg zur K 3311 und auch keinen Weg über den Kocher. Der „Weg“ endet am (privaten) Heimatsmühlen-Steg über den Mühlkanal. Es fehlt also ein Stück Weg. „Im Prinzip endet hier der Fahrradweg“, stellt Ilg fest und wünscht, dass hier eine schlüssige Anbindung überprüft wird. Die Situation an der einstigen Bundesstraße und jetzigen städtischen Straße ist nicht einfach. Franz-Xaver Ladenburger (CDU) erinnerte an den Schwerverkehr in diesem Bereich, ist gegenüber einer Lösung für Radfahrer sehr offen: „Der Besitzer ist sehr entspannt“, bemerkte er.

Wo die Stadt noch „Hausaufgaben machen muss“, ist für Ilg auch der Abschnitt an der L 1029/Nördlinger Straße zwischen Attenhofen und Oberalfingen und ganz besonders beim Kellerhaus. Wegen der oft langen Rückstaus kürzen hier immer wieder Autofahrer (verbotenerweise) über den Wirtschaftsweg (frei für die Landwirtschaft, Radfahrer und Mofas) ab. Hier, so Ilg, sollte man sich entsprechende Maßnahmen überlegen. Das sei aber nicht allein das Problem der Stadt, für die Probleme hier im Einmündungsbereich in die B 29 sei auch der Bund zuständig.

Ilg: Radfahrverhalten hat sich geändert

Ilg fragte nach, wann der Radweg Oberalfingen-Goldshöfe ertüchtigt werde, und ging näher auf das Radverkehrsnetz der Zukunft ein. Man müsse beispielsweise berücksichtigen, dass sich das Fahrverhalten der Radfahrer durch die vielen E-Bikes geändert habe. Steigungen spielten da immer weniger eine Rolle bei der Auswahl der Routen.