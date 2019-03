Präventionsprojekt „Mut zur Stärke“ gegen sexuellen Missbrauch macht Kinder stark

„Prävention ist die soziale Arbeit mit der höchsten Rendite“, sagt Sozialdezernent Josef Rettenmaier. Ein großes Präventionsprojekt im Ostalbkreis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. 1998 ist „Mut zur Stärke“, ein Projekt gegen sexualisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch, gestartet. Am Donnerstag, 28. März, findet im Großen Sitzungssaal des Aalener Landratsamtes ein Thementag dazu statt.

Bereits 1997 habe es in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern erste konzeptionelle Überlegungen gegeben. 1998 sei das Projekt auf der Schulleiterkonferenz vorgestellt und unter Schirmherrschaft von Landrat Klaus Pavel, dem Polizeipräsidenten und dem Leiter des Staatlichen Schulamtes übernommen worden. Erste Schulprojekte fanden im Schuljahr 1999/2000 statt, wie Rettenmaier erläutert.

Seit Projektbeginn habe man in verschiedenen Schulen des Ostalbkreises inzwischen rund 19 800 Kinder erreichen können, erklärt Roland Predan von der Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch im Landratsamt. Dabei richte sich das Projekt gleichermaßen an Eltern, Lehrer und Kinder der dritten oder vierten Grundschulklassen.

Dem Workshop geht ein Elternabend zum Thema voraus. Beim Workshop selbst beschäftigen sich die Schüler mit verschiedenen Rollernbildern, Ausdrucksformen, Bedürfnissen und Gefühlen, sie üben Selbstbehauptung und Körperwahrnehmung, erläutert Predan. Auch ein Theaterstück wird gezeigt. „Wir wollen die Kinder informieren, was bei einem sexuellen Übergriff oder Missbrauch passiert und wie sie sich wehren und bei Erwachsenen Hilfe holen können“, so der Pädagoge weiter.

Mit freizügigen Bildern erpresst

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Arbeit der Kontaktstelle stark verändert. Eine große Rolle spielt dabei das Internet, neue Medien und Kommunikationsmöglichkeiten, wie Predan erklärt. „Wir beobachten in den vergangenen fünf Jahren, dass zwölf bis 13-jährige Mädchen oft in sexuell riskanter Art und Weise kommunizieren.

So werden beispielsweise freizügige Bilder verschickt, womit die Mädchen dann erpresst werden“, erläutert Predan. Zudem sei auffällig, dass Hemmschwellen fallen und eine starke Sexualisierung der Sprache stattgefunden habe. Eltern müssten hier mit ihren Kindern einen Verhandlungsprozess eintreten, wie Internet, Smartphone, und Tablet genutzt werden können und sie anleiten, sich in den sozialen Netzwerken zu bewegen.