Prägende Lehrerpersönlichkeit: Zum Tod von Jochen Urban

Im 79. Lebensjahr ist Studiendirektor i. R. Jochen Urban nach zweijähriger schwerer Krankheit im Heidenheimer Krankenhaus verstorben. Urban ist eine bekannte Aalener Lehrerpersönlichkeit gewesen.

Urban ist am 14. November 1941 in Gleiwitz in Oberschlesien geboren. Nachdem sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen war, musste er 1946 mit seinen Großeltern, seiner Mutter und Schwester aus seiner Heimat fliehen und kam nach Aalen, wo er aufwuchs und das Schubart-Gymnasium besuchte. Nach seinem Abitur studierte er in Tübingen Mathematik, Physik und Chemie. 1967 trat er seinen Lehrdienst am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Aalen an. Fast 40 Jahre lang hat er hier unterrichtet und als äußerst beliebter Lehrer und Fachabteilungsleiter viele Schülerjahrgänge geprägt. Aus seiner Ehe mit Cornelia stammen zwei Kinder, Sabine und Stefan.

Schon in seiner Aalener Schulzeit fand Jochen Urban Kontakt zum Bund Neudeutschland (ND), ein katholischer Verband studierender Jugend, wo er sich rege am Gruppenleben beteiligte. Auch als Erwachsener war er dort aktiv und sang über 30 Jahre in der ND-Schola Gregorianik und Taizé-Lieder in den Gottesdiensten. Etliche Jahre bekleidete er das Amt des ND-Regionalleiters für Württemberg und war noch Stellvertreter. Außerdem gehörte er dem Vorstand des Kuratoriums für die Burg Niederalfingen an.

Viele Jahre leistete er redaktionelle Arbeit bei der Herausgabe der Zeitung „Ökumene aktuell“, weil ihm die Ökumene immer ein Herzensanliegen war. - Mit seiner Familie trauern seine ehemaligen Schüler und Kollegen sowie viele ND-Mitglieder weit über Aalen hinaus. Beim Requiem am Dienstag, 10.Dezember, um 18.30 Uhr in Sankt Michael (Pelzwasen) singt die ND-Schola. Die Beerdigung ist am Mittwoch, 11.Dezember, um 13 Uhr auf dem Waldfriedhof.