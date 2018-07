Powerfußball geht die Luft aus

Mit dem Ruf nach „mehr Tempo“ und der dazu passenden Geste hatte Argirios Giannikis seine Mannschaft während der ersten Halbzeit in seiner Coaching Zone immer wieder angetrieben und er wurde nicht enttäuscht.

Der VfR Aalen, am Samstag erstmals in der 3. Fußball-Liga aufgestellt von seinem neuen Trainer, drückte ordentlich auf die Tube. „Es hat Spaß gemacht“, befand Giannikis zu seinem Debüt - bis auf das Ergebnis. Hinten raus ging den Aalenern bei dem Profi-Cheftrainer-Einstand gegen Wehen Wiesbaden die Luft aus. Der VfR hörte ausgerechnet nach dem 1:0 damit auf, das zu bringen, was ihn davor stark gemacht hatte und verlor zum Start in die Saison mit 1:2 (0:0).

Es bewahrheitete sich wieder einmal: Kondition gleich Konzentration. Nach der Führung durch Matthias Morys, sein Flachschuss von der Strafraumgrenze strich an Wiesbadens Torwart Markus Kolke vorbei ins Tor, kippte das Spiel, nach einer guten Stunde. Es häuften sich Fehlpässe, entscheidend etwa der des eingewechselten Mart Ristl vor dem 1:2, der Mittelfeldmann kam nicht gut ins Spiel. Vor dem 1:1, auch beim 1:2 (bei dem zu allem Übel auch noch Verteidiger Yannis Letard mit einem Krampf am Boden lag) war der VfR nicht voll da, nach zwei langen Bällen, erst per Freistoß, dann per Flanke, landete die Kugel nach Kopfbällen im Kasten für den abgezockteren ersten Gast.

Der VfR baute bei Temperaturen an die 30 Grad (es gab zwei Trinkpausen) ab, hatte nicht mehr den Zugriff auf den Gegner wie in der ersten Halbzeit. „Wir haben eine gute Ballkontrolle gehabt in der ersten Halbzeit und haben den Gegner laufen lassen. Nach dem 1:0 haben wir die Schnittstellenpässe und auf dem Flügel nicht gut verteidigt. Die Mannschaft hat alles probiert, ein Punkt wäre gerecht gewesen“, analysierte Giannikis.

Es gehe jetzt darum „die Sinne zu schärfen“, erklärte der Fußball-Lehrer nach der VfR-Niederlage durch eigene Fehler und Schwäche. Die Power für diesen Fußball, der viel Tempo vorsieht, wird über die Spiele kommen. Die Wettkampfhärte kann freilich noch nicht am ersten Spieltag da sein.

Hohes Tempo bereitet Probleme

Lange Zeit sah es ja gut und nach mehr aus, vor allem in der ersten Halbzeit mit dem Chancenplus, wie hinterher alle Beteiligten sagten. Auch wegen der neuen VfR-Spielweise. „Der VfR hat ein hohes Tempo an den Tag gelegt, war optisch überlegen und hat uns immer wieder Probleme bereitet“, erklärte Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm zur ersten Halbzeit. „Wir sind sehr glücklich, dass wir hier als Sieger vom Platz gegangen sind, das ist das Wichtigste am ersten Spieltag.“

Sein neuer Kollege Giannikis stellte für sein Vorhaben erstes Spiel in der 3. Liga zwei Neuzugänge auf, Patrick Funk gab den Mittelfeldchef gegen seinen Ex-Verein, der junge Letard einen über weite Strecken soliden Verteidiger. Personal und System funktionierten - bis zur Führung.

Der erste Abgang: Slavov

Myroslav Slavov suchte man vergeblich im Kader. „Anpassungsprobleme“ und die Einhaltung der U 23-Regel (Raif Husic, Lukas Lämmel, Mart Ristl und Nils Anhölcher fielen im Aufgebot unter diese) erklärte Giannikis als Grund nach dem Spiel.

Slavov wird als Neuzugang ohne Pflichtspieleinsatz in die Geschichtsbücher des VfR Aalen eingehen. Am Sonntag erklärte der Verein: „Aus persönlichen Gründen und auf Wunsch des Stürmers wurde der Vertrag nach dem Liga-Auftakt gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.“ Der Angreifer kam schon am Freitag auf den Verein zu. Teil der später erzielten Einigung: Sollte Slavov innerhalb der 3. Liga wechseln, fällt eine Ablösesumme an. Ob für ihn Ersatz kommt, ließ VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski, der die Trennung „aus privaten Gründen“, unterstrich, offen. „Es ist nicht zwingend notwendig, nur wenn sich etwas ergibt“, erklärte Olschewski am Sonntag im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Ohne Slavov, aber wahrscheinlich wieder mit viel Tempo spielt der VfR am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der Spvgg Unterhaching.