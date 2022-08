Powerfrau findet über Arbeitsagentur zum Traumjob

„Abitur, und was dann?“ Diese Frage, die sich derzeit viele Absolventinnen und Absolventen stellen, hat auch Myriam Henninger umgetrieben, als sie 2014 ihren Abschluss auf dem Technischen Gymnasium in Schwäbisch Gmünd gemacht hat. Acht Jahre später ist sie nun die stellvertretende Citymanagerin in Aalen und hat neben weiteren Projekten und Aufgaben erstmals federführend die Sommeraktion „Aalen City blüht“ organisiert. Für Citymanager Reinhard Skusa ist die 27-Jährige eine Powerfrau, die mit ihren kreativen Ideen, ihrem Organisationstalent und ihrer verbindlichen Art den Innenstadtverein „Aalen City aktiv“ in die Zukunft führen wird.

„Als Kind wollte ich immer Tierärztin werden“, sagt Myriam Henninger, die sich ihre Wohnung in Mutlangen neben ihrem Partner mit ihrer sieben Jahre alten Katze Cleo teilt. Diesen Wunsch hat die in Großdeinbach aufgewachsene 27-Jährige als Teenager allerdings schnell wieder verworfen. Die Tatsache, dass dieser Beruf auch das Einschläfern von Tieren mit sich bringt, habe sie davon abgebracht. Danach habe sie so gut wie keine Vorstellung gehabt, was sie einmal werden möchte.

Auch kurz vor dem Abitur am Technischen Gymnasium in Schwäbisch Gmünd, auf dem sie den Zug Gestaltungs- und Medientechnik belegte, habe sie in der Luft gehangen und nicht gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Auch sei unklar gewesen, ob sie eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren soll. Da sie allerdings in der Schule immer gut im Organisieren und schon immer strukturiert und kreativ gewesen sei, habe festgestanden, dass sie in einem trockenen Beruf, in dem sie mit vielen Zahlen hantieren müsste, nicht glücklich werden würde.

Auf Anraten ihrer Eltern sei sie schließlich zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Gmünd gegangen. „Wirklich helfen konnte mir der Berater allerdings nicht“, erinnert sich Myriam Henninger. Nach dem Gespräch sei sie regelmäßig mit Ausschreibungen versorgt worden. Unter diesen seien auch zwei Angebote für eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gewesen – einmal bei der Messe Stuttgart und einmal bei der Stadt Aalen. „Diesen Beruf, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.“ Um mehr darüber zu erfahren, habe sie sich im Internet schlaugemacht und sich angesichts der spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit kurzerhand dazu entschlossen, sich auf die ausgeschriebene Stelle der Stadt Aalen zu bewerben. Damals nicht online, sondern noch ganz klassisch mit einer Bewerbungsmappe, die heute ausgedient hat und über die die jüngere Generation nur schmunzeln kann.

Prompt sei sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, in dem unter anderem auch ihr Chef und heutiger Kollege Reinhard Skusa saß. Während sich die 27-Jährige so gut wie gar nicht mehr an die Fragen und ihre Antworten erinnern kann, ist Skusa ihre schlagfertige Art in dieser Runde noch gut im Gedächtnis. Schlagfertig und pfiffig musste die aus der Nachbarstadt stammende „Auswärtige“ auch sein, die sich auch auf Fragen über die Stadt Aalen und die Aktionen des Innenstadtvereins „Aalen City aktiv“ (ACA) enorm gut vorbereitet habe. In Großdeinbach aufgewachsen, sei sie in ihrer Kindheit und Jugend nie in der Kreisstadt gewesen. Die Sommeraktion „Aalen City blüht“ sei für sie ein ebenso böhmisches Dorf gewesen wie weitere Veranstaltungen, mit denen der ACA die City seit Jahrzehnten belebt. Doch Myriam Henningers akribische Vorbereitung hat Früchte getragen. Drei Tage später habe sie die Zusage für die Stelle bekommen.

Ihre dreijährige Ausbildung, die Myriam Henninger im Sommer 2014 antrat, hat sie beim ACA absolviert. Damals war das Büro des Innenstadtvereins, das seit fünf Jahren in den Räumlichkeiten im Neuen Tor untergebracht ist, noch im Aalener Rathaus neben den Räumen der Wirtschaftsförderung. Auch zwei interessante Praktika konnte Henninger in ihrer Ausbildung machen. Einmal beim Citymarketing in Ulm und ein weiteres Mal in der Werbeagentur der Firma Wahldruck im Aalener Industriegebiet. Mit dem Ende ihrer Ausbildung im Sommer 2017 habe sie zuerst einen befristeten Vertrag für ein Jahr bekommen, anschließend folgte die unbefristete Anstellung. Mitte November vergangenen Jahres wurde sie schließlich zur stellvertretenden Citymanagerin ernannt.

Ein sicherer Arbeitsplatz und das Gehalt seien für die 27-Jährige in ihrer Berufsfindung nicht wichtig gewesen. Vielmehr sei es ihr ein Anliegen gewesen, ihre Talente und Ideen einbringen und jeden Tag gerne zur Arbeit gehen zu können. Wie wichtig allerdings auch ein sicherer Arbeitsplatz ist, sei ihr erst durch Corona klar geworden. „Zwei Jahre lang war die Veranstaltungsbranche gebeutelt und viele, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, sind in Kurzarbeit gefallen, haben ihren Arbeitsplatz verloren oder sich umorientieren müssen.“ Angesichts der nach wie vor pandemiebedingten Unsicherheit sei es momentan relativ einfach, einen Ausbildungsplatz als Veranstaltungskauffrau oder Veranstaltungskaufmann zu bekommen. Eine Flut von Bewerbungen wie zu ihrer Zeit gebe es nicht. Doch das könne sich auch wieder ändern, wenn Corona auch im Winter Veranstaltungen möglich mache und die Branche endlich wieder so richtig Fahrt aufnehme.

„Ich bin froh, im Arbeitsleben zu stehen und nicht mehr in der Ausbildung zu sein“, sagt die 27-Jährige. Den Druck, dem die Azubis heute ausgesetzt seien, sehe sie bei der Auszubildenden des ACA, die kurz vor der Abschlussprüfung stehe. Überdies habe Corona die Lehrzeit schwierig gemacht. „Unsere BA-Studentin hat die Duale Hochschule in Heidenheim kaum von innen gesehen.“ Doch Studium oder Ausbildung hätten nicht nur etwas mit Lernen zu tun, sondern vor allem mit Kontakten und von dem Miteinander. Und das sei auf der Strecke geblieben.

Kaum soziale Kontakte in Form eines Privatlebens hatte auch Myriam Henninger in den vergangenen Wochen. Denn sie musste wegen Krankheit des Citymanagers Reinhard Skusa die Sommeraktion „Aalen City blüht“ alleine stemmen. Und das neben dem laufenden Geschäft und zahlreichen anderen Terminen wie dem Mountainbike-Weltcup, bei dem auch der ACA mit im Boot war. „Ab und an bin ich schon an meine Grenzen gekommen“, sagt die 27-Jährige, die allerdings von den Gärtnerbetrieben und dem Team der Wirtschaftsförderung super unterstützt worden sei.

Noch läuft die Sommeraktion, doch bereits jetzt schon gehe es an die Planung für den Herbst und Winter. Myriam Henninger denkt an den verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen der Reichsstädter Tage, an die Veranstaltungen, die Mitte September mit einem Markt, einem verkaufsoffenen Sonntag und weiteren Aktionen wie einer Drachenbastelaktion für Kinder über die Bühne gehen sollen. Auch Events an Weihnachten wie der Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz und das obligatorische Gewinnspiel seien bereits in der Vorbereitung.

Damals und heute: Was kommt nach der Schule?

Fertig mit der Schule – und dann? Dieser Frage müssen sich auch in diesem Sommer wieder zahlreiche junge Leute stellen. Mit diesen möchten wir ins Gespräch kommen. Was geht in den jungen Köpfen vor, angesichts der zahlreichen Krisen, die das Land, ja die gesamte Gesellschaft durchschütteln? Corona, Krieg, Energie. Jetzt, so kurz vor dem Berufsleben? Wir möchten aber auch mit den Menschen auf der Ostalb sprechen, die sich dieser Frage bereits vor geraumer Zeit stellen mussten. Was waren ihre Beweggründe, ihren beruflichen Weg einzuschlagen? Was gab es damals für Probleme zu bewerkstelligen? Was hat die jungen Leute von damals bewegt? Wenn auch Sie uns von Ihrem Werdegang erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion.ellwangen@schwaebische.de oder redaktion.aalen@schwaebische.de – Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf. Ihre Redaktion.