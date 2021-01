Postauto angefahren und abgehauen

Am Samstag gegen 8.45 Uhr war ein Mitarbeiter der Deutschen Post gerade mit dem Beladen seines Postautos auf dem Parkplatz der Post AG in der Bahnhofstraße in Aalen beschäftigt, als ein Lkw die Heckklappe des Postautos streifte und anschließend einfach davonfuhr. Der angerichtete Sachschaden am Postauto beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5440 zu melden.