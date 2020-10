Positiver Coronatest: Aalener Stadt-Theater sagt Aufführungen am Wochenende ab

Das Theater der Stadt Aalen sagt wegen eines positiven Coronatests einer jugendlichen Mitwirkenden die Aufführungen am Wochenende ab. Das hat das Landratsamt am Freitagnachmittag mitgeteilt. Aufgrund der Kontaktpersonnachverfolgung durch das Gesundheitsamt habe sich ergeben, dass ein weiteres Ensemblemitglied nun in Quarantäne muss.

Da dieses unersetzlich sei, müssten die Aufführungen abgesagt werden, heißt es weiter. Die positiv getestete Jugendliche sei Schülerin der Klassenstufe 10 an der Uhland-Realschule in Aalen. Ihre Mitschüler müssten sich ebenfalls in häusliche Isolation begeben.

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb - Das Themen-Dossier+++

Ob und welche Schüler betroffen sind, werde vom Gesundheitsamt derzeit noch ermittelt. Betroffene würden persönlich vom Gesundheitsamt informiert. Die Kontaktpersonennachverfolgung dauert an.

Das Theater der Stadt Aalen folgt laut Mitteilung einem umfangreichen Hygiene- und Vorsorgekonzept, um auch in Zeiten der Corona-Pandemie spielen zu können. Dazu gehörten auch regelmäßige Testungen des Ensembles auf das Coronavirus.