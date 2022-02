Positive Nachricht von den Sportschützen: Schließungen werden abgemildert

Nachdem der Kreisschützentag im Jahr 2021 nur online stattfinden konnte, durfte Kreisoberschützenmeister Christian Ziegler in diesem Jahr zu einer Präsenzveranstaltung im kleinen Rahmen einladen. Eine Feierstunde mit traditionellem Fahneneinmarsch und Grußworten der politischen Vertreter war leider nicht möglich – der Schützentag wurde als reine Delegiertenversammlung abgehalten.

KOSM Christian Ziegler begrüßte die anwesenden Vereinsvertreter und Ehrenmitglieder im Weststadtzentrum in Aalen und bedankte sich bei der SKam Aalen-Nesslau und ihrem Vorsitzenden Gerhard Meier für die Ausrichtung des Kreisschützentages. Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf dem Programm. Die Jahresberichte waren bereits vorab auf der Homepage des Schützenkreises abrufbar und wurden in der Versammlung teilweise noch mit zusätzlichen Informationen ergänzt. Der Rückblick auf das Jahr 2021 ergab, dass coronabedingt auf viele Dinge verzichtet werden musste. Die Kreis- und Landesmeisterschaften konnten nicht ausgetragen werden, Kreisvergleichskämpfe fanden nur teilweise statt. Positiv war aber, dass zumindest die Schließungen abgemildert wurden: auch in den letzten Wochen und Monaten war der Trainingsbetrieb in den Vereinen unter 2G+Bedingungen weiterhin möglich.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass die angedachte Verschmelzung der beiden Schützenkreise Aalen und Schwäbisch Gmünd nicht stattfinden wird. In den letzten zwei Jahren fanden dazu zahlreiche Gespräche statt, auch vier Arbeitsgruppen waren gebildet worden. Am Ende fand man aber in einigen Punkten keine gemeinsame Basis, so dass die Gespräche nun abgebrochen wurden und beide Kreise eigenständig bleiben. Ziegler betonte, dass die Beziehungen zum Schützenkreis Schwäbisch Gmünd weiter freundschaftlich sind und bedankte sich beim Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita, der die Gespräche als Moderator begleitet hatte. Er entschuldigte sich dafür, dass viele Schützen die Info über den Abbruch der Gespräche zuerst über die Tagespresse erhalten haben. Eine Information an die Kreisvereine war bereits in Arbeit – da nach Abbruch der Gespräche aber eine gemeinsame Erklärung an die Presse erfolgte, war dort die Berichterstattung schneller.

Auch wenn in diesem Jahr keine Wahlen stattfanden, so gab es doch einen Personalwechsel im Kreisschützenmeisteramt. Kreisschriftführer Franz Schaffenrath hatte bereits bei seiner letzten Wahl 2019 bekannt gegeben, dass er vorzeitig (nach zwei Jahren) aus seinem Amt ausscheiden wird. Als Nachfolger konnte Bernd Wittek von der JQS Walxheim gewonnen werden, der dieses Amt bis zur Wahl 2023 kommissarisch ausführen wird.

Nach den Berichten und Aussprachen fand die Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes statt. Zum Abschluss bedankte sich KOSM Christian Ziegler bei den Mitgliedern des Kreisschützenmeisteramtes für die gute Zusammenarbeit und beendete die Delegiertenversammlung.