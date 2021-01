Positive Corona-Tests im DRK-Altenhilfezentrum Wiesengrund

Nach dem Ausbruch von Corona im Dezember vergangenen Jahres in der Seniorenresidenz Heimatwinkel in Hofherrnweiler gibt es jetzt auch Fälle im DRK-Altenhilfezentrum Wiesengrund. Das bestätigt der Kreisgeschäftsführer des DRK, Matthias Wagner, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“. „Zwei Bewohner sind positiv getestet worden, bei zwei weiteren stehen die Ergebnisse noch aus.“ Wo und wie sich die Senioren infiziert haben, sei unklar.

Der Wohnbereich, in dem die Betroffenen leben, sei die nächsten zehn Tage für Besucher tabu, sagt Wagner. Das Alten- und Pflegeheim an sich sei von der Schließung allerdings nicht betroffen. Dass sich zwei Bewohner mit Corona infiziert haben, weiß der DRK-Kreisgeschäftsführer seit Mittwoch. Die beiden PCR-Tests seien positiv ausgefallen.

Betroffener in Klinik

Einer der Betroffenen befinde sich derzeit in einer Klinik. Bei zwei weiteren Bewohnern sei ein Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen. Daraufhin sei in beiden Fällen ein PCR-Test veranlasst worden. Die Ergebnisse liegen Wagner allerdings noch nicht vor. Mit Ausnahme von den Pflegekräften dürfe niemand den betroffenen Stock betreten. Überdies seien fünf Bewohner, die mit den Betroffenen unmittelbar Kontakt hatten, in Quarantäne und müssten auf ihren Zimmern bleiben.

Normalisiert habe sich die Situation in der Seniorenresidenz Heimatwinkel, in der im Dezember vergangenen Jahres tragischerweise neun Bewohner an Covid-19 verstorben sind, die ebenso wie weitere 33 Bewohner positiv getestet wurden. Mittlerweile befinde sich hier nur noch ein Bewohner in Quarantäne, sagt Wagner. Alle anderen DRK-Einrichtungen seien bislang von Corona verschont geblieben.