Posaunenchor feiert seinen 50.

Am kommenden Wochenende feiert der Posaunenchor Essingen sein 50-jähiges Bestehen. Gegründet wurde der Chor im Jahre 1965 vom damaligen Bezirksjugendreferenten Siegfried Rembold.

Rektor Rolf Hay leitete den Chor in den ersten Jahren bis 1968, gefolgt von Jakob Scheid, der die Leitung 1987 dann an den amtierenden Chorleiter Reinhard Liebhäußer übergab. Gestartet mit nur sieben Jugendlichen, entwickelte sich der Posaunenchor über die Jahrzehnte zu einer stattlichen Anzahl von fast 90 aktiven Bläserinnen und Bläsern. Ein hohes musikalisches Niveau, eine gute Chorgemeinschaft und die kontinuierliche Ausbildung von Jungbläsern zeichnen den Chor aus – 17 der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, die in zwei Gruppen auf den Dienst im Posaunenchor vorbereitet werden.

Der Festabend am Samstag, 9. Mai, im evangelischen Gemeindehaus beginnt um 17.30 Uhr mit einem Stehempfang. Nach einem musikalischen Gruß der Jungbläser und den Festreden und Grußworten wird um 19.30 Uhr ein filmischer Rückblick auf 50 Jahre Posaunenarbeit gezeigt. Um 20.15 Uhr spielt der Posaunenchor aus dem Repertoire der zurückliegenden fünf Jahrzehnte. Ein buntes und unterhaltsames Programm und das Abendchoralblasen runden den Abend ab.

Der Festsonntag, 10. Mai, beginnt um 9 Uhr mit dem Morgenchoral auf dem Friedhof, bei dem der Posaunenchor der verstorbenen Mitglieder gedenken möchte. Der musikalische Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der evangelischen Quirinuskirche, die Predigt wird Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm halten. Beim anschließenden Platzkonzert um 11.45 Uhr auf dem Kirchplatz sind alle Bläserinnen und Bläser aus dem Kirchenbezirk zur Mitwirkung eingeladen.