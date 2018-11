Porträts zur näheren Betrachtung

Die Liebe zur Kunst, zum Malen, die hat sie schon am Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen entdeckt. Nun stellt Amelie Kiener aus Abtsgmünd-Wöllstein ihre Arbeiten unter dem Titel „KunstLos“ im Café Wunderlich in der Rittergasse aus. Mittlerweile hat die 20-Jährige das Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe aufgenommen und besucht dort im ersten Semester die Malereiklasse.

Schon während der Schulzeit in Wasseralfingen hat sie – mit Unterstützung ihres Kunstlehrers Georg Heller – im Leistungskurs Kunst mit viel Spaß viel gemalt. Ein FSJ Kultur beim Landesverband der Kunstschulen hat sie schließlich darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. Da war der Schritt an die Karlsruher Akademie nur logisch. „Irgendwann dachte ich mir: Eigentlich kann ich ja gar nichts anderes“, sagt sie lachend nur wenige Stunden vor der Vernissage am Samstagabend im Aalener Café Wunderlich. Berufswunsch? „Auf jeden Fall Richtung Kunstpädagogik“, sagt sie, „Kunstlehrerin könnte ich mir durchaus vorstellen.“

Im „Wunderlich“ sind vor allem frühere Arbeiten zu sehen – wenn man das bei einer 20-Jährigen so formulieren darf: Malerei auf Leinwand, Acrylmalerei, viele Porträts. Inhaltlich beschäftigen sich manche – auch das ungewöhnlich für eine so junge Künstlerin – mit Leben und Tod, „mit Menschen, die sich auflösen“, sagt sie.

Für die Porträts hat sie sich eine ganz spezielle Technik angeeignet. Bei näherer Betrachtung sieht man nur Pinselstriche, die Gesichter schälen sich erst heraus, wenn der Betrachter Abstand zum Bild nimmt. Wichtig sind ihr vor allem Form und Farbe, das Spiel mit hell und dunkel. Ihre Porträts zeigen Menschen, die „irgendwie was Spezielles in den Gesichtszügen haben. Nasen finde ich unheimlich interessant.“

Bis sie mit einem Bild zufrieden ist, dauert es manchmal. „Bei der Arbeit für die Aufnahmeprüfung der Akademie hatte ich nur fünf Stunden Zeit“, erklärt Amelie Kiener, „aber manche Bilder liegen auch mal eine oder zwei Wochen, bevor ich mich wieder mit ihnen beschäftige.“

Den Einstieg ins Kunststudium nutzt sie vorerst vor allem für Experimente: Siebdruck, Kohlezeichnungen, Fotografie, Radierungen, aber auch Aktmalerei. Auch aus dieser Phase sind Bilder im „Wunderlich“ zu sehen.