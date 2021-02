Porsche streift Lkw und flüchtet

Am Freitag um 11 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne in der Carl-Zeiss-Straße in Richtung Industriegebiet unterwegs. Dabei streifte der Porsche einem am Straßenrand stehenden Lkw und beschädigte diesen. Der Porsche-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.