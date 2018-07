Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in der elterlichen Wohnung in Wasseralfingen Fett erhitzt, um Pommes zu frittieren. Aufgrund der hohen Hitze begann das Fett zu qualmen und fing, als der Jugendliche es vom Herd zog, an zu brennen. Der 17-Jährige erlitt dabei Verletzungen am Unterarm und dem Bein. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung wurden die Decken von Küche und Wohnzimmer verrußt.