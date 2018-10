Polnische Schüler am Kopernikus-Gymnasium

Schüler der polnischen Privatschule „Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II“ sind zum Gegenbesuch am Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasium gewesen. Seit gut 20 Jahren gibt es den Austausch zwischen dem KGW und der Schule aus Warschau, die ein deutsches Sprachprofil hat. Im Mai waren 18 Neunt- und Zehntklässler in Polen, nun fand der Gegenbesuch statt. Neben Erkundungen in der Region war ein Höhepunkt für die Schüler der Empfang im Rathaus Aalen, bei dem Bürgermeister Wolfgang Steidle die Wichtigkeit der europäischen Einheit und die Bedeutung eines guten Miteinanders sowie des freundschaftlichen Austauschs der Nachbarländer betonte.