Jubiläen: Polizistin, Automechaniker oder doch zum TV? Nein, lieber in die Redaktion

Wenn auch viele Menschen über das abgelaufene Jahr 2021 schimpfen, so hat es doch auch die eine oder andere positive Nachricht gegeben: So haben im abgelaufenen Jahr Redakteurin Verena Schiegl (zehn Jahre) sowie die Redakteure Sebastian van Eeck (10) und Ansgar König (25) ihr Jubiläum bei den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ feiern können. Im Zuge der Pandemie konnten etwaige Feierlichkeiten nicht stattfinden. So sind die drei verdienten Mitarbeiter zumindest in den Redaktionsräumen mit einem kleinen Präsentkorb bedacht worden.

Witzige Gemeinsamkeit

Und es gibt witzige Gemeinsamkeiten: bei allen drei stand der Redakteursberuf zunächst nicht ganz oben bei der Berufswahl. So hatte es Verena Schiegl schon immer zur Polizei gezogen. Nach ihrem Studium heuerte sie dennoch zunächst bei der Zeitung an, volontierte bei der Schwäbischen Zeitung und arbeitete schließlich zwei Jahre als Redakteurin in Sigmaringen. Doch die Aalenerin zog es nach Hause, aber sowohl bei den „Aalener Nachrichten als auch bei der Ipf- und Jagst-Zeitung“ war damals keine Stelle frei. Also ging es für sie doch noch zur Polizei. Beim Landeskriminalamt arbeitete sie bei der Bundesprävention sowie in der Pressestelle. 2010 dann aber kontaktierte sie Ulrich Gessler, ehemaliger Redaktionsleiter, ob sie nicht doch zurückkommen wolle. Bevor sie zusagte, arbeitete sie noch ein halbes Jahr auf den Malediven. „Einmal abtauchen, bevor ich wieder aufgetaucht bin“, sagt sie lachend. Was aber geblieben ist: bei ihren Geschichten hilft ihr häufig ihre polizeiliche Denkweise.

Noch auf der Schreibmaschine begonnen

Mit 59 Jahren mittlerweile einer der erfahrensten Redakteure bei den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ ist Ansgar König, der sein Geschenk sowie eine kleine Prämie für 25 Jahre Verlagstreue erhalten hat. „Eigentlich bin ich gelernter Automechaniker und Fremdsprachenkorrespondent“, sagt er lachend. An Autos schraubt er auch heute noch gerne herum. Aktuell ist er wieder in der Aalener Redaktion tätig, ein Faible hat er für die Kultur, dazu betreut er zwei von drei Magazinen, die parallel zur Zeitung auf der Ostalb herausgebracht werden. Seine ersten Texte hat er damals noch auf der Schreibmaschine geschrieben. „Die Beiträge hat man dann in einen Behälter gepackt und als sogenannte Rohrpost im Haus an den Satz geschickt. Die haben uns dann damals das Blatt gemacht“, sagt König. Obwohl er schon so lange für das Unternehmen tätig ist, hat er davor bereits fünf Jahre als Redakteur gearbeitet, unter anderem in Gaildorf. Thematisch habe er mittlerweile bereits alles abgedeckt, lange Zeit aber war er in Aalen als Sportredakteur aktiv. „Ich kenne noch die glorreichen Jahre des KSV Aalen in der Ringen-Bundesliga. Auswärts bin ich damals immer gerne mitgefahren“, erinnert sich König gerne zurück. In seinen ersten Jahren hat König noch unter Viktor Turad gearbeitet, immer noch ein geschätzter freier Mitarbeiter des Hauses.

VfR im Kopf, den VfB im Herzen

Immer noch im Sport tätig ist Sebastian van Eeck, der ursprünglich mal den Plan hatte, beim Fernsehen Karriere zu machen. So heuerte er 2011 bei Regio TV an, absolvierte dort sein Volontariat. Da Regio TV ebenfalls zum Unternehmen gehört, konnte auch er das Jubiläumsgeschenk in Empfang nehmen. Interessant: der heutige Redaktionsleiter, Timo Lämmerhirt, holte van Eeck 2016 zu sich in den Sport. „Sport war schon immer meins und als sich die Gelegenheit damals ergab, musste ich nicht lange hin- und herüberlegen“, erinnert sich van Eeck. Das Schwimmen und der Fußball, hier vor allem der VfR Aalen, sind seine Steckenpferde. „Beim VfR Aalen ist einfach immer etwas los. Da gibt es immer irgendetwas davon zu berichten, es ist der Wahnsinn“, sagt der 34-Jährige grinsend. Seine persönliche Leidenschaft beißt sich ob drei Ligen Differenz nicht mit seiner beruflichen: er ist von Herzen VfB-Fan. „Und das wird sich auch nicht mehr ändern.“ So, wie sich vielleicht auch der Arbeitgeber nicht mehr ändern wird. Vom Alter her kann er sogar König noch schlagen.