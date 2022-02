Polizisten geschlagen und gebissen: „Spaziergänger“ treffen sich in stillgelegtem Café

Im Anschluss an den sogenannten Corona-Spaziergang am Montagabend in Aalen sollen zwei Polizisten attackiert und verletzt worden sein. Das berichtet das Präsidium Aalen in einer Pressemeldung am Dienstag. Vor allem zwei Personen seien äußerst aggressiv gewesen.

Rund 25 „Spaziergänger“ seien gegen 19.30 Uhr in einem Café am Alten Kirchplatz, das keine gaststättenrechtliche Erlaubnis mehr hat, abgestiegen und hätten unter anderem auch Alkohol getrunken. Auf richterliche Anordnung habe die Polizei dann eine Kontrolle durchgeführt.

Dabei haben die Beamten laut Bericht festgestellt, dass etliche Regeln nicht eingehalten worden sind. Ein Hygienekonzept habe es zudem auch nicht gegeben. Bei der Personalienfeststellung habe ein 55-Jähriger einem Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Faustschläge gegen den Hinterkopf

Einem anderen schlug er mit der Faust gegen den Hinterkopf, umklammerte ihn zudem von hinten. Eine 47 Jahre alte Frau habe zudem einem von beiden in den Finger gebissen. Beide Polizisten wurden durch die Attacken verletzt.

Auf die Angreifer warten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Auch die Gäste sowie der Café-Besitzer erhielten entsprechende Anzeigen. Unter anderem wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung. Ermittlungen in Bezug auf Verstöße gegen die gaststättenrechtliche Erlaubnis wurden ebenfalls eingeleitet.