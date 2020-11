Polizeipräsident Reiner Möller erhält Sportabzeichen in Gold

Bei der Ehrungsveranstaltung im „s’Dörfle“ von Schlagerstar Andrea Berg wurde Polizeipräsident Reiner Möller von Sportkreispräsident Erich Hägele mit der Ehrennadel in Gold für das deutsche Sportabzeichen ausgezeichnet. Die Disziplinen waren Ausdauerlauf, Medizinballwurf, 50 Meter Laufen und Seilspringen. Möller ist seit 2019 Polizeipräsident mit Sitz in Aalen. Zuvor war er Leiter der Kriminaldirektion Waiblingen gewesen. Sein Polizeiteam im Revier Schorndorf belegt in diesem Jahr beim Sportabzeichen den ersten Platz in Baden-Württemberg. Möller selbst hatte in diesem Jahr zum ersten Mal das Sportabzeichen abgelegt, um so als gutes Beispiel eine „tolle Werbung für das Sportabzeichen“ zu machen.