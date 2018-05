Polizeikontrolle: Viele sind zu schnell

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Uhr hat die Polizei in der Wilhelmstraße Autofahrer mit einem Handmessgerät kontrolliert. Die dortige zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Stundenkilometer. Es wurden sechs Verstöße festgestellt, bei denen die Autofahrer bedeutend zu schnell unterwegs waren. Auf den Spitzenreiter warten ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 33 Stundenkilometer. (an)