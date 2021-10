Polizeikontrolle: 22-Jährige rastet aus

Ein Polizeieinsatz in einer Gaststätte in der Friedrichstraße ist am Sonntagmorgen eskaliert.

Polizeibeamte waren wegen eines handfesten Streits in die Gaststätte gerufen worden. Im Rahmen dieses Einsatzes wollten die Beamten dann unter anderem die Personalien einer 22-Jährigen kontrollieren, die an der Auseindersetzung beteiligt gewesen sein soll.

Die junge Frau verweigerte sich dieser Maßnahme und wollte sich auch nicht durchsuchen lassen. Als sie von zwei Polizeibeamten aus der Gaststätte geführt wurde, beleidigte sie die Ordnungshüter und leistete erheblichen Widerstand, sodass ein Beamter leichte Verletzungen davontrug und sie selbst auf den Boden gebracht werden musste. Die 22-Jährige, die erheblich unter der Wirkung von Alkohol stand, wurde ebenfalls leicht verletzt und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.