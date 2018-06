Polizeihubschrauber sucht flüchtenden Einbrecher

Ein unbekannter Einbrecher ist am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr durch eine aufgebrochene Ladentüre in ein Geschäft in der Hofherrnstraße in Aalen eingestiegen. Von dort aus ging er laut Polizeibericht in das im Erdgeschoss gelegene Schlafzimmer, wo ein 51-jährige Bewohner schlief.

Hier entwendete er aus einem Kasseneinsatz Münz- und Scheingeld und begab sich anschließend ins Obergeschoss. Dort schlief eine weitere Bewohnerin. Sie wachte von dem Täter auf und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete er.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führte nicht zum Erfolg.