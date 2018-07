Polizeihubschrauber erkundet Landemöglichkeiten

Viele Leser haben sich am Montagmorgen gewundert, warum schon wieder ein Polizeihubschrauber über der Kreisstadt gekreist ist. Die Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz haben wie in der Vergangenheit aber nicht nach einem Vermissten oder mutmaßlichen Einbrechern gesucht. Die Kollegen haben vielmehr aus der Luft aus erkundet, wo sie im Falle eines Falles am besten landen können, sagt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“.