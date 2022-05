Polizeibekannter Mann landet erneut in Zelle.

Ein 45-jähriger polizeibekannter Mann hat in der Nacht zum Dienstag erneut die Beamten des Polizeirevier Aalen beschäftigt.

Zunächst randalierte er gegen 3.15 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Dort öffnete er gewaltsam einen Kontoauszugsdrucker und beschädigte diesen. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann den Beamten gegenüber sofort aggressiv und beleidigte sie vehement. Da er kurzzeitig sein Bewusstsein verlor, sollte er in eine Klinik gebracht werden.

Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten weiterhin durchgehend. Der nicht einsichtige und stark alkoholisierte Mann musste ein weiteres Mal aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen werden. Für ihn und auch für die Einsatzkräfte stellt dies keine neue Situation dar. So ist der 45-Jährige kein Unbekannter für die Polizei. Bereits in den vergangenen Tagen musste die Polizei mehrmals wegen ihm ausrücken und ihm eine Gewahrsamszelle zur Verfügung stellen.