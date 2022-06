Polizeibekannter Mann darf erneut in Zelle übernachten.

Bis 9 Uhr am Mittwoch musste ein 45-jähriger polizeibekannter Mann in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Dienstagnachmittag in der Innenstadt Passanten angepöbelt und angeschrien hatte. Der deutlich betrunkene Mann wehrte sich heftig gegen das Einsteigen in ein Dienstfahrzeug und leistete derart Widerstand, dass eine zweite Streifenwagenbesatzung zum Gmünder Torplatz anrücken musste. Nachdem ein Arzt die Haftfähigkeit des 45-Jährigen bestätigte, musste er wieder einmal die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.