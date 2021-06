Polizei zieht Sportwagen aus dem Verkehr.

Am Samstagabend um 20 Uhr ist den Beamten des Polizeirevier Aalen in der Rittergasse das laute Motorengeräusch eines Sportwagens aufgefallen. Wie sich bei einer nachfolgenden Verkehrskontrolle herausstellte, wurde an dem Lamborghini offensichtlich an der Auspuffanlage manipuliert.

Das Motorengeräusch war weit über dem eingetragenen und erlaubten Dezibelwert. Außerdem hatte der 27-jährige Fahrer technische Veränderungen an den Felgen und Reifen vorgenommen, die laut Polizei so nicht zulässig sind und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Daraufhin untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.