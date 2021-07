Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Ein Mercedes Sprinter ist Beamten des Polizeireviers Aalen am Samstagabend gegen 21.40 Uhr aufgefallen,. Der Wagen war auf der Friedrichstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktparkplatzes entschlossen sich die Polizisten, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellten sie bei dem 20-jährigen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurden sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Was nun folgt, ist eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.