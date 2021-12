Polizei: Zahl der Demonstrationen nimmt zu

Um die erlassenen Corona-Verordnungen des Landes zu überwachen, führen auch die Beamten des Aalener Präsidiums verstärkt Kontrollen durch. Vor allem Demonstrationen nehmen zu.

Baden-Württembergweit hat in der vergangenen Woche das Demonstrationsgeschehen nach Angaben der Polizei deutlich zugenommen. Zunehmend versammeln sich Menschen zu sogenannten „Spaziergängen“, einer stillen Ausdrucksform des Protestes. Vereinzelt werden dort aber auch Parolen skandiert, Kerzen oder Fackeln mitgeführt oder entsprechende Transparente gezeigt. Beim Polizeipräsidium Aalen gab es am vorigen Wochenende binnen drei Tagen 23 Versammlungslagen, bei denen rund 1100 Menschen zusammenkamen und polizeilich begleitet wurden. Das Polizeipräsidium Aalen befindet sich stets im engen Austausch mit den zuständigen Versammlungsbehörden.

Dabei nehmen wir in Zusammenarbeit vor allem auch die sogenannten „Spaziergänge“ in den Fokus, da hierbei regelmäßig die notwendige Anmeldung der geplanten Versammlung unterbleibt und schon dies einen versammlungsrechtlichen Verstoß darstellt. In diesen Fällen werden wir regelmäßig strafrechtliche Ermittlungen einleiten und den Staatsanwaltschaften zur Entscheidung vorlegen.

Das Hauptaugenmerk der Überwachungsmaßnahmen liegt laut Präsidium insbesondere bei der Maskentragepflicht im öffentlichen Raum und im ÖPNV. Denn die Infektionsgefahr ist dort besonders hoch, wo größere Menschenmengen aufeinandertreffen. So wurden beim Polizeipräsidium Aalen seit 1. November 2021 bei Kontrollen nahezu 10 000 Personen und über 6 000 Fahrzeuge überprüft, wobei fast 100 Verstöße festgestellt wurden.

Im Rahmen landesweiter Aktionen hat das Polizeipräsidium Aalen am 14. und 16. Dezember zudem noch flächendeckend Schwerpunktkontrollen an Bahnhöfen und Busbahnhöfen durchgeführt. Bei den Kontrollen im Ostalbkreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall waren es etwa 110 Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Dort hatten rund 60 Beamtinnen und Beamte etwa 2000 Personen kontrolliert.

Auch die Ausgangsbeschränkungen, die für nicht Immunisierte bis vor Kurzem noch galten, wurden von den Beamten kontrolliert. Während der jeweils relevanten Zeiträume in den drei Landkreisen wurden von der Polizei im Ostalbkreis rund 1700 Personen und 1100 Fahrzeuge überprüft, wobei 24 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt wurden. Insgesamt bleibt polizeilich festzuhalten, dass trotz der Vielzahl der kontrollierten Personen nur sehr wenige angetroffen wurden, die sich unzulässig über die Ausgangsbeschränkungen hinwegsetzten. Bei festgestellten Verstößen zeigten sich die betroffenen Personen in der Regel einsichtig, gewaltgeprägte Zwischenfälle gab es bei den Kontrollen nicht.