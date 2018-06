Polizei warntvor Betrügern

Wiederholt sind in den vergangenen Tagen überwiegend ältere Personen telefonisch kontaktiert worden. Die Anrufer gaben sich hierbei als nahe Verwandte aus und brachten falsche Tatsachen vor, um letztlich so an Bargeld und/oder Wertsachen zu kommen. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei nimmt diese Betrugsversuche zum Anlass, die Bevölkerung auf die kriminellen Machenschaften hinweisen und zu warnen: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich der Anrufer nicht mit Namen vorstellt. Beenden Sie das Telefonat, wenn Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen verlangt. Prüfen Sie, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Um sicher zu gehen, rufen Sie den angeblichen Verwandten unter der Ihnen bereits bekannten Rufnummer zurück. Händigen Sie keinem Unbekannten Geld aus. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Erstatten Sie bei der Polizei Anzeige.“

Diese Hinweise sind auch auf sogenannte „Schockanrufe“ anwendbar. Hier wird dem Angerufenen vermittelt, dass ein naher Verwandter in einen Unfall oder ein Strafverfahren verwickelt sei. Durch die unverzügliche Bezahlung eines nicht unerheblichen Geldbetrages könnten weitere Unannehmlichkeiten vermieden werden.