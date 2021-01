Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Die Anrufer geben sich als Enkel, nahe Verwandte oder Polizeibeamte aus und versuchen, an das Vermögen der Angerufenen zu kommen.

Am Mittwoch kam es beinahe zu einer Übergabe von 15 000 Euro an solche Betrüger: Eine 66-jährige Frau aus einer Schwäbisch Gmünder Teilgemeinde erhielt einen Anruf, in welchem ihr – angeblich von ihrer Enkelin – mitgeteilt wurde, dass diese in Göppingen eine Wohnung kaufen und hierzu ganz dringend Geld benötigen würde. Die 66-Jährige hatte das Geld bereits bei ihrer Bank abgehoben, eine Übergabe fand allerdings am Ende nicht statt.

Im Ostalbkreis, im Landkreis Schwäbisch Hall und vereinzelt im Rems-Murr-Kreis verzeichnet die Polizei auch wieder Anzeigen zu sogenannten Schockanrufen. Dabei wird den Angerufenen vorgegaukelt, dass ein naher Verwandter in einen schweren Unfall oder ähnliches Vorkommnis verwickelt ist und nun zum Beispiel eine hohe Kaution hinterlegen muss, um wieder auf freien Fuß zu kommen.

Auch die bereits bekannten Fälle von falschen Polizeibeamten nehmen aktuell wieder zu. Aus diesem Grund appelliert die Polizei erneut an alle Mitbürger, ältere Verwandte, Freunde und Bekannte vor den Betrügern zu warnen. Grundsätzlich sollten keine Unbekannten in die Wohnung gelassen werden. Von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, sollte stets der Dienstausweis gefordert und beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde angerufen werden. Die Polizei warnt davor, Details zu finanziellen Verhältnissen am Telefon preiszugeben und rät, den Anrufer aufzufordern, seinen Namen selbst zu nennen und Dinge zu erfragen, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Zudem sollte man sich nicht drängen und unter Druck setzen lassen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert, sollte dies mit Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen besprochen werden. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wem ein Anruf verdächtig vorkommt, sollte unverzüglich die Polizei informieren.

Weitere Warnhinweise der Polizei zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" und zu weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter dem Link https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.polizei-2Dberatung.de&d=DwIDAw&c=G-tZEb_qsWCglgDk-OlA1-XGePjBZWkpTOnK4fJItIs&r=1BtAlnQN1dDmZj9-44KT5w0Ky7SucJIooK1_H05QcA8&m=rdbTT3B2zkD5G48mTmb6Hv9FnTbt6ITP-pXDO0c6CeQ&s=b6Nx4hKM0kzpCr2mr9xUD3unJ4-WytiB0xdlAgO5uHw&e= .