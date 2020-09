Polizei warnt vor falschen Polizisten

In den vergangenen Tagen sind im Ostalbkreis wieder vermehrt Anzeigen wegen Anrufen von falschen Polizeibeamter eingegangen. Die Betrüger forderten jeweils Geld und Wertsachen von ihren Opfern.

Alle angerufenen Personen, die sich bei der Polizei meldeten, reagierten absolut richtig; sie beendeten die jeweiligen Gespräche und erstatteten Anzeige. Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung, fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis, rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der der angebliche Polizeibeamte kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.