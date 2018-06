Polizei warnt vor falschen Nichten und Neffen

Nicht neu ist die Betrugsmasche, bei der sich Unbekannte meist älteren Mitbürgern gegenüber am Telefon als deren Enkel ausgeben. Die Anrufer bitten ihre "Verwandten" um finanzielle Hilfe, da sie sich in einer kurzfristigen Notlage befinden, einen Unfall im Ausland hatten, eine Anzahlung für ihre Traum-Immobilie benötigen oder bei einem Schnäppchen am Automarkt zuschlagen müssen oder, oder, oder. Weil es früher nur die angeblichen Enkel waren, die ihre "Großeltern" anbettelten, kam die Betrugsmasche zu seinem Namen und hat sich als solche durch viele Warnmeldungen auch gut verbreitet. Vermutlich weil die potentiellen Opfer auf Anrufe von Enkeln, die Geld erbetteln mit schnellem Auflegen reagieren, haben sich die Betrüger andere Verwandtschaftsbeziehungen ausgedacht. Es rufen nun auch "Nichten und Neffen" bei "Onkeln und Tanten" an oder jede andere Verwandtschaftsbeziehung, die zur Not auch erst im Gespräch herausgearbeitet wird. Zweck und Inhalt der Telefonate bleibt dabei immer ähnlich: arglose Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen.

Deshalb rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist:Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.