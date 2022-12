Polizei warnt vor einer neuen Welle an Schockanrufen

Das Polizeipräsidium Aalen warnt aktuell vor einer neuen Welle an Schockanrufen falscher Polizeibeamter in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich. Als ein Beispiel schildert die Polizei den Fall einer 85-Jährigen aus Oberkochen, die Opfer eines solchen Anrufs wurde, weil sie die dahinter steckende Täuschung nicht erkannt habe.

Die Seniorin aus Oberkochen übergab demnach am Donnerstagnachmittag Schmuck und Edelmetall in niedriger fünfstelliger Werthöhe an eine bislang unbekannte Frau, die als Abholerin fungierte.Die Seniorin war zuvor von einer angeblichen Polizeibeamtin aus Berlin angerufen worden, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und sie die drohende Haft ihrer Angehörigen nur durch die Übergabe einer Kaution verhindern könne. Nachdem die 85-Jährige die Gegenstände aus ihrem Bankschließfach abgeholt hatte, wurden diese gegen 16 Uhr von der unbekannten Frau bei einer Übergabe am Wohnhaus der Dame abgeholt. Diese war schlank und auffällig klein, hatte braune schulterlange Haare, trug beige Kleidung sowie einen beigen Schal, den sie um den Kopf geschlungen hatte.

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die unbekannte Frau und auf Fahrzeuge, insbesondere mit auswärtigen Kennzeichen, die im Oberkochener Wohngebiet rund um die Panoramastraße, Sonnenbergstraße, Weingartenstraße und Dreißentalstraße sowie beim städtischen Friedhof aufgefallen sein könnten. Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 07361/5240 entgegengenommen.

Und die Polizei verweist erneut unter anderem darauf, dass sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 anrufen und Bargeld oder Wertgegenstände fordern würde. Wer sich bei einem Anruf unsicher oder unter Druck gesetzt fühle, sollte selber die Polizei unter der 110 verständigen, dafür aber nicht die Rückruftaste verwenden. Werden Angehörigen ins Spiel gebracht, sollte man diese selber unter den bekannten Nummer anrufen. Und die Polizei mahnt eindringlich: „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.“