Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Wie die Polizei mitteilt, hat eine regelrechte Welle an Anrufen falscher Polizeibeamter in den vergangenen Tagen die Haushalte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen überflutet. Die Täter versuchen am Telefon, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizisten niemals jemanden um Geld bitten beziehungsweise über Wertgegenstände oder finanzielle Verhältnisse ausfragen würden. Sie rät, von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis zu fordern und beim geringsten Zweifel bei der Behörde anzurufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Wichtig sei auch, eventuelle Besucher währenddessen vor der abgesperrten Türe warten zu lassen und mit Verwandten und Bekannten über solche Anrufe zu sprechen.