Polizei vermutet Verbrechen: 77-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Tods einer 77-jährigen Frau, die am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in Hagenbach, einem Wohngebiet in Schwäbisch Hall aufgefunden wurde.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat heute eine Sonderkommission mit 50 Beamtinnen und Beamten eingerichtet, um die Ermittlungen aufzunehmen. Nach dem Ergebnis der Obduktion müsse davon ausgegangen werden, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Die 77-jährige Frau war am Mittwochnachmittag, 21.12.2022, zuletzt gesehen worden, als sie gegen 14:40 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Straße Hagenbacher Ring erledigte und sich auf den Nachhauseweg machte.

Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen, die die Frau an diesem Mittwoch zwischen 14:40 Uhr und 16 Uhr auf ihrem Heimweg beobachtet haben oder die im Wohngebiet Personen beobachtet haben, die sich sonst üblicherweise nicht dort aufhalten.

Eine besonders wichtige Zeugin ist eine etwa 40-45 Jahre alte Frau mit kurzen braunen Haaren, die sich einige Tage vor dem 21.12.2022 zusammen mit der Geschädigten im genannten Supermarkt aufgehalten haben soll.

Wer Hinweise zum Tod der 77-jährigen Frau oder zu den oben genannten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.