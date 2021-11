Polizei überführt Unfallverursacher

Alkohol, Drogen, eine Falschaussage und Unfallflucht sind bei einem Autounfall am Donnerstagabend im Spiel gewesen. Gegen 21.25 Uhr kam auf dem Verbindungsweg zwischen Brainkhofen und Täferrot ein Ford Transit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr in einen Graben und überschlug sich. Am Ende kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen. Eine Polizeistreife traf am Unfallort auf eine 26-jährige Frau, die angab, den Ford gelenkt zu haben. Doch die Polizei konnte diese Behauptung schnell widerlegen.

Es stellte sich heraus, dass der tatsächliche Fahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, vom Unfallort geflohen war. Bei der Überprüfung des 38-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er mit über einem Promille am Steuer gesessen und zudem auch noch unter Drogeneinwirkung gestanden hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde dem Mann in einem Krankenhaus Blut entnommen.

Außer dem Fahrer muss nun auch die 26-Jährige mit einer Strafanzeige rechnen. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.