Zwischen Sonntag, 23., und Montag, 24. Januar, hat ein unbekannter Autofahrer ein in einer Tiefgarage in der Steinertgasse 62 abgestelltes Auto beschädigt. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. An dem beschädigten Auto konnte weiße Farbe festgestellt werden, somit dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen hell lackiertes Auto handeln. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen.