Polizei sucht mit Hubschrauber nach Unfallverursacher

Am Freitag gegen 20.30 Uhr ist auf der B29 zwischen Mögglingen und Böbingen ein Verkehrsunfall passiert. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Bisherigen Ermittlungen zufolge, war der noch unbekannte Fahrer eines VW Golf auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor Böbingen kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte gegen die linke Seite eines entgegen kommenden Sattelzugs. Dessen 35-jähriger Fahrer hatte zuvor noch vergeblich versucht, auszuweichen und eine Vollbremsung hinzulegen.

Durch den Unfall wurde der Golf um 90 Grad gedreht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 25000 Euro. Der Fahrer des Golf sprach nach dem Unfall kurz mit anderen Personen an der Unfallstelle und entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungsdienste zu Fuß. Er hatte sich bei dem Unfall offensichtlich eine Kopfverletzung zugezogen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich aufgrund dessen in hilfloser Lage befinden könnte, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Hierzu waren neben mehreren Streifenwagen ein Polizeihubschrauber und die Malteser Rettungshundestaffel im Einsatz. Die Feuerwehr Böbingen war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Da die Suche zur Nachtzeit nicht zum Auffinden des Fahrers führte, wurde am Samstag erneut ein Hubschrauber für die Absuche des Geländes um die Unfallstelle eingesetzt.

