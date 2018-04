Polizei sucht Fahrer eines silbernen Wohnmobils.

Am Sonntagvormittag gegen 11.35 Uhr ist ein 48-Jähriger mit seinem Wohnwagengespann auf der Himmlinger Steige von Simmisweiler in Fahrtrichtung Aalen gefahren. Kurz vor Himmlingen kam ihm an der dortigen Kuppe ein Wohnmobil entgegen, dessen linke Seitenscheibe wohl komplett geöffnet war und somit auf die Gegenfahrbahn ragte.

Durch die Scheibe wurde der Wohnwagen des 48-Jährigen beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, der mit einem silbernen Wohnmobil der Marke Mercedes unterwegs war, fuhr unbeirrt weiter.