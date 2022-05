Polizei sucht Fahrer eines Mähdreschers.

Flurschaden in noch unbekannter Höhe ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Beuren und Waldhausen entstanden.

Zur genannten Zeit fuhr ein Mähdrescher auf der Straße in Richtung Waldhausen. Da er weit mittig in der Fahrbahn fuhr, mussten zwei Lastwagenfahrer mit ihren Fahrzeugen nach rechts in das unbefestigte Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beide Sattelzüge sanken hierbei ein.

Der bislang unbekannte Fahrer des Mähdreschers fuhr ohne anzuhalten weiter.