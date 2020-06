Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag in Himmlingen ereignet hat. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer war gegen 19.19 Uhr auf der Baiersteinstraße bergabwärts unterwegs, als ihm in einer Kurve auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzer BMW entgegenkam. Bei dem Versuch, dem BMW auszuweichen, kam der 43-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich von Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Die Polizei Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen BMW abgeben können, sich unter 07361 / 524-0 zu melden.