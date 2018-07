(an) - Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in den Kindergarten der Hochschule Aalen in der Silcherstraße eingebrochen. Im Gebäude wurden die Türen zu den Büroräumen aufgehebelt und ein vier Jahre altes Laptop sowie zehn Euro aus einer Geldkassette entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.