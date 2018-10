Polizei sucht beschädigtes Auto.

Ein Zeuge hat am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr, wie die Fahrerin eines Fords ein Auto gestreift hat, das am rechten Fahrbahnrand der Friedrichstraße auf Höhe eines Autohauses in Fahrtrichtung Hüttlingen abgestellt war. Anschließend fuhr die Frau davon.

Die 89-Jährige konnte in Hüttlingen angehalten und kontrolliert werden. An ihrem Auto wurden entsprechende Unfallspuren festgestellt. Als die Beamten die Unfallstelle anfuhren, war das von ihr beschädigte Fahrzeug, an dem der linke Außenspiegel beschädigt sein dürfte, nicht mehr vor Ort.