Polizei sucht Automatenknacker

Kurz nach 21.30 Uhr hat am Montagabend ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein im Hangweg aufgestellter Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen worden sei. Die Polizei stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass die Täter auch versucht hatten, auch einen weiteren Automaten in der Nähe aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Über den entstandenen Sachschaden und den Wert des Diebesgutes macht die Polizei keine Angaben.

Rund vier Stunden später teilte eine Zeugin mit, dass sie in der Heidestraße zwei Männer beobachtet hatte, die sich an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht haben. Eine Person sei dabei „Schmiere“ gestanden, während die andere offenbar versuchte, die Automaten aufzubrechen. Obwohl mehrere Streifenfahrzeuge des Aalener Polizeireviers sofort dorthin fuhren, waren am genannten Ort und in der näheren Umgebung keine Personen mehr anzutreffen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.