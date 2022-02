Polizei stoppt Fahrradfahrer mit 1,6 Promille

Einen deutliche betrunkenen Fahrradfahrer haben Polizeibeamte am Samstagmorgen in Aalen aus dem Verkehr gezogen. Der 27-jährige war auf der Leintalstraße in Richtung Rodamsdörfle unterwegs. Dabei fuhr er in starken Schlangenlinien und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Daher entschloss sich eine nachfolgende Polizeistreife zur Kontrolle des Radfahrers. Der Radfahrer versuchte noch, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Es stellte sich heraus, dass er die für Radfahrer geltende Schwelle zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,6 Promille deutlich überschritten hatte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.