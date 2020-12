Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Ein aufmerksamer Beobachter hat der Polizei bei der Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt geholfen. Ihm fiel am Freitagabend um 23.35 Uhr auf, wie ein Mann mit seinem Auto auf ein Tankstellengelände in der Robert-Bosch-Straße fuhr und beim Aussteigen auffällig schwankte. Also verständigte er die Polizei. Als die angerückten Beamten den 34-jährigen Fahrer kontrollierten, stellten sie einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Da der Mann unkooperativ war, musste er zu einer Blutuntersuchung ins Krankenhaus. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Außerdem wird gegen den 34-Jährigen Anzeige erstattet.