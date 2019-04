Polizei schnappt Tankstellen-Einbrecher

Zwei Männer sind in der Nacht am Mittwoch in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße eingebrochen.

Kurz vor 3 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass Personen in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einbrachen. Als nur wenige Minuten später die ersten Polizeistreifen eintrafen, flüchtete eine Person in Richtung eines Baumarktes. Eine zweite Person blieb in der Tankstelle und wurde kurz darauf auf frischer Tat festgenommen.

Dabei handelt es sich um einen 31 Jahre alten rumänischen Staatsbürger. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen VW-Schlüssel.

Nachträglich wurde ein weiterer Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße angezeigt, Tatzeitraum war hier ebenfalls der Mittwoch, zwischen 0:45 Uhr und 7 Uhr. Es wird derzeit geprüft, ob dieser Einbruch mit dem Einbruch in die Tankstelle in Verbindung steht.