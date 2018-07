Beamte des Polizeireviers Aalen sind am späten Sonntagabend in die Anton-Huber-Straße ausgerückt, um eine Katze zu retten. Diese saß bei der Hochschule in einem rund vier Meter tiefen Lüftungsschacht fest und konnte sich von alleine nicht mehr helfen. Die Polizeibeamten suchten kurzerhand nach einer Leiter und konnten damit dem Tier gegen 23 Uhr wieder in die Freiheit verhelfen.