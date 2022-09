Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Beim Brunnen am Landratsamt haben Polizeibeamte am Freitag gegen 23 Uhr einen 26-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Bekannten von Passanten am Boden fixiert. Beim Eintreffen der Polizisten war der Mann weiterhin aggressiv, weshalb er anschließend aufgrund seines Zustands in Gewahrsam genommen wurde.

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen nach einem Einsatz am Samstag in der Aalener Innenstadt. Der 22-Jährige fiel zunächst durch eine zuvor begangene Sachbeschädigung auf. Als der stark alkoholisierte Mann gegen 0.15 Uhr erneut Passanten am Gmünder Torplatz anpöbelte, wurde ihm durch die Polizei der Gewahrsam erklärt. Daraufhin griff er einen der Beamten körperlich mittels Fußtritt an und touchierte diesen hierbei am Bein. Bei der Verbringung in das Polizeigewahrsam beleidigte er die Beamten weiterhin vehement und verhielt sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv.